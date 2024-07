Homem é preso após roubar caminhonete e ser perseguido pela polícia no Acre

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC), em colaboração com as Polícias Civil e Militar, realizou a prisão em flagrante na sexta (28) de um homem acusado de participar do roubo de uma caminhonete no km 45 da BR 364, no sentido Sena/Manoel Urbano, no Acre. O roubo ocorreu às 18 horas do dia anterior. A equipe da PRF recebeu informações do Comando e Controle de que equipes da PC e PM estavam acompanhando a caminhonete roubada, que seguia em direção à cidade de Plácido de Castro/AC. Trabalhando em conjunto, as equipes interceptaram o veículo no KM 72 da Rodovia AC 40.

O condutor do veículo confirmou sua participação no roubo e declarou que planejava vender o veículo, ficando com parte do valor. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro – AC, acompanhado pelas Polícias Civil e Militar do Estado do Acre, para os procedimentos cabíveis.