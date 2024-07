Acre soma mais de 2,5 mil casos de dengue no primeiro semestre do ano

No primeiro semestre de 2024, o Acre confirmou 2.549 casos de dengue, de acordo com boletim do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial (NDTV) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Entre a primeira semana epidemiológica de janeiro e a última semana, encerrada em 25 de junho, foram confirmados esses casos. Além disso, foram notificados 3.139 casos prováveis, dos quais 81% se confirmaram.

Esse número representa 46% dos casos notificados em 2023, quando apenas a capital acreana confirmou 779 casos. O estudo também revelou que o Acre possui uma incidência de 378 casos de dengue a cada 100 mil habitantes.

Até a última atualização do levantamento, 21 municípios confirmaram casos, mas nenhum óbito foi registrado.