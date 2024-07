Homem é abordado por criminosos e ferido com um tiro em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco

Lucas Moreira da Silva, de 33 anos, foi ferido com um tiro em via pública na manhã desta quarta-feira, 3, na rua do Passeio, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Lucas estava trafegando em uma bicicleta na rua quando criminosos, membros de uma facção, o abordaram e, em posse de uma arma de fogo, efetuaram vários tiros na direção da vítima, um projétil atingiu a região das costas da vítima. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares, ao verem Lucas ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lucas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave. Segundo os socorristas, Lucas não estava sentindo as pernas, dando a entender que o projétil pode ter lesionado a coluna vertebral.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos criminosos e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia Militar foi informada pelos moradores que a motivação do crime possivelmente foi porque Lucas estava furtando no bairro.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).