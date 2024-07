Homem morre após cair de carroceria de caminhonete e bater cabeça em meio-fio

Ainda de acordo com o depoimento prestado à PM, o condutor do veículo afirmou que, alguns metros após a queda de Diniz, ao parar o veículo constatou que a vítima não se encontrava mais na carroceria e de imediato retornou pela mesma via e encontrou o homem caído ao solo e desacordado, com sangramentos na região da cabeça.