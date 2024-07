Grande embarcação de passageiros pega fogo no Amazonas; Marinha é acionada e fala em “diversas vítimas”

A Marinha do Brasil foi acionada nesta segunda-feira (29) para apurar mais um acidente em uma grande embarcação de passageiros no Amazonas, que fazia a travessia entre Manaus e Tabatinga.

A embarcação “M Monteiro” foi avistada em chamas nas proximidades da Comunidade de Porto Braga, no Rio Solimões. Há informações de diversas vítimas, incluindo vítimas fatais, segundo a Marinha.

O barco saiu de Manaus no dia 27 de julho do Porto de Manaus (Roadway).

A Marinha do Brasil deslocou o Navio Patrulha Fluvial “Amapá” do Comando do 9° Distrito Naval e a equipe móvel da Agência da Capitania dos Portos da Marinha em Tefé para o local para auxiliar nas buscas socorro às vítimas.

Uma aeronave do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste também auxilia nos resgates.

Em uma postagem no Instagram, os responsáveis pelo M. Monteiro informaram sobre o ocorrido: “Informamos e confirmamos que houve um incêndio com o M. Monteiro nas proximidades do Município de Uarini com a Comunidade Porto Braga. A princípio, as informações que temos é que o Exército e a Marinha de Tefé já resgataram as pessoas, pedimos oração e apoio de todos. Assim que tivermos mais informações concretas repassaremos”.

Não há informações sobre a quantidade de passageiros e funcionários no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros local também atua na ocorrência.

Outro caso

Um incêndio em uma embarcação deixou três pessoas mortas e 59 feridas no Rio Negro, no estado do Amazonas, na madrugada do último sábado (27).

O barco, que saiu do porto de Manaus, seguia em direção ao município de Santa Izabel do Rio Negro, a 40 minutos da capital, quando pegou fogo.