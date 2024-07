Governo abre oficialmente competições de E-sports com torneio-início de Free Fire

Muita adrenalina na abertura oficial do torneio-início de E-sports, modalidade Free Fire, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, durante a tarde e a noite deste domingo, 29, na Praça da Revolução.

Quando o narrador oficial das competições de Free Fire, Ednaldo Feitosa, gritou “booyah” (“você conseguiu”), já havia se passado mais de seis horas de muita emoção. Foram 30 equipes e mais de 120 jogadores inscritos. O evento credenciou os atletas a participar do Campeonato Interbairros de Games.

Ganhou o torneio-início a equipe Team ZZJ, do bairro Cadeia Velha, com 142 pontos. Em segundo lugar ficou a equipe Six Eigth A, da Estação Experimental, com 78 pontos, e a terceira colocada foi a equipe Red Labels, do Adalberto Sena, com 69 pontos.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, comemorou o sucesso do torneio, evento que classificou como preparatório para as etapas que serão desenvolvidas nas regionais de Rio Branco. “Movimentamos a competição e os participantes já sentiram o prazer da disputa, alguns com o gosto da vitória e outros com a alegria da participação. Tão bonito quanto a emoção dos jogadores foi a presença dos pais e fãs”, destacou.

Richard Felipe Oliveira, que é jogador profissional de jogos eletrônicos, elogiou a megaestrutura preparada para recepcionar os atletas. “O governo está de parabéns pelo incentivo a essa modalidade, que é a mais popular dos jogos eletrônicos”, disse.

Além do credenciamento para os jogos eletrônicos, os atletas foram incentivados a se inscrever em cursos de qualificação profissional. Servidores do Polo Digital e do Sistema Nacional de Empregos estiveram presentes, apresentando as plataformas para ensino a distância (EaD) e presencial.

A abertura do certame contou com a presença do secretário de Governo, Luiz Calixto; da presidente do Procon, Alana Albuquerque; da vice-presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco, Shirley Souza; do presidente da União Municipal das Associações de Moradores do Segundo Distrito, Rodrigo Carlos de Souza; do representante do Clube Floresta, Marcos Conde; e do diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Manoel de Jesus.

Etapa regional

A primeira etapa regional será disputada na Baixada da Sobral, em Rio Branco, no dia 10 de agosto, abrindo as competições do Campeonato Interbairros em Rio Branco. As disputas serão nas dez regionais. Uma edição especial será realizada na Expoacre Juruá e a grande final será na Expoacre de Rio Branco.