Governo assina termo para doação de terrenos e construção de casas na Cidade do Povo

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, os termos de doação de terrenos na Cidade do Povo onde serão construídas habitações do programa do Governo Federal, “Minha Casa, Minha Vida”, na capital acreana.

As doações são do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) para a Secretaria de Administração (Sead). Apesar de parecer estranho, já que as duas instituições fazem parte do mesmo governo, as doações legais são necessárias, já que o Acreprevidência é uma autarquia com autonomia administrativa.

Ao todo, são três lotes com cerca de 400 terrenos que serão desmembrados para a construção de unidades habitacionais.

No final do ano passado, o governo federal anunciou que o Acre terá 2.432 unidades habitacionais do programa.