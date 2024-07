Governo afirma que 100% dos ministérios vão ser afetados por bloqueio no Orçamento

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que nenhuma pasta escapará do bloqueio de verbas anunciado pela equipe econômica no Orçamento deste ano.

“É sempre doloroso cortar, porque você está cortando coisas que são essenciais. Vamos fazer o bloqueio ou contingenciamento em 100% dos ministérios”, disse em entrevista no Palácio do Planalto.

Segundo o chefe da Casa Civil, o governo ainda está fazendo um ajuste fino nos números. O assunto foi debatido em uma reunião da junta orçamentária, na quinta-feira (25). Rui Costa reafirmou que o compromisso do governo é com a responsabilidade fiscal.

Outras alternativas que o governo vai recorrer, de acordo com o ministro, são as medidas de compensação que precisam ser votadas no Congresso e o pente fino em benefícios para combater fraudes e desvios

O Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que foi apresentado na segunda-feira (22) pela equipe econômica, trouxe explicações sobre o motivo do bloqueio de R$ 11,2 bilhões e o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões do orçamento deste ano para o cumprimento do arcabouço fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada.

Na próxima terça-feira (30), o governo irá publicar no Diário Oficial o detalhamento dos bloqueios.