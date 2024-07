Gol terá voos diurnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul a partir de outubro

A Gol Linhas Aéreas anunciou que, a partir de outubro, passará a operar voos diurnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além de voos entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 11 pelo senador Alan Rick (UB).

Segundo o parlamentar, os voos ocorrerão todas as segundas, quartas, sextas e domingos. Além disso, haverá voos de Rio Branco para Brasília às 14:45h nos mesmos dias da semana. “A partir de 29 de outubro, o voo G3 1182 deixará Brasília às 8:45h e pousará em Rio Branco às 10:05h. O mesmo voo 1182 sairá de Rio Branco às 10:45h, aterrissando às 12:00h em Cruzeiro do Sul. Já o voo G3 1258 decolará de Cruzeiro do Sul às 12:40h, chegando às 13:55h em Rio Branco. De Rio Branco a Brasília, o voo sairá às 14:45h, com pouso previsto para às 20:10h na capital federal”, declarou.

Rick destacou que vem trabalhando junto às companhias aéreas e aos Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos para melhorar a oferta de voos, os horários e os preços, buscando aumentar a concorrência para garantir mais qualidade de vida ao povo acreano. “Agradeço à Gol por atender ao pedido do povo acreano e proporcionar essa nova opção a partir de outubro”, explicou.