Nesta sexta-feira, 12 e sábado, 13, o governador Gladson Cameli terá agenda em Cruzeiro do Sul. Na sexta às 9h , estará na Abertura do Encontro Trinacional da Integração Rota Quadrante Rondon, no Teatro dos Náuas. Às 10h Cameli vai ao casamento coletivo na Terra Indígena Nukini, no Rio Moa, em Mâncio Lima.

Já no sábado, 13 de julho, o governador vai lançar a ExpoAcre Juruá 2024 no Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405. O evento será realizado de 31 de julho a 4 de agosto.