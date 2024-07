Friale prevê chuvas e forte friagem para o mês de agosto no Acre

O pesquisador Davi Friale usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para fazer uma projeção do clima no Acre ao próximo mês de agosto.

Conforme o pesquisador, haverá retomada de chuvas logo nos 10 primeiros dias do mês, o que pode amenizar o tempo seco e contribuir para aumentar o nível do Rio Acre na capital acreana, que está apenas a 24 centímetros da menor cota histórica.

Friale também prevê uma forte onda de frio no mês, que deve, além do Acre, atingir parte de Rondônia, Amazônia, Mato Grosso, a Bolívia e o Peru.