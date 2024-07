Polícia Civil do Acre captura líderes de organização criminosa em Porto Walter

Nesta quarta-feira, 31, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes de polícia civil de Porto Walter, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma ação exitosa que resultou na prisão de dois homens integrantes de uma organização criminosa. A operação visou desmantelar uma rede de tráfico de drogas que atua no município.

Os detidos são apontados como responsáveis pela gerência e operação do tráfico de drogas na região, sendo encarregados pelo fornecimento e distribuição de entorpecentes. A ação, que envolveu um trabalho conjunto de investigação e inteligência das forças de segurança, culminou no cumprimento do Mandado de Prisão emitido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

O delegado, Dr. José Obetânio, que presidiu as investigações destacou a importância da operação para a segurança da comunidade. “Essa prisão é um marco na luta contra o tráfico de drogas em Porto Walter. Conseguimos desarticular uma rede que vinha causando muitos danos à nossa população. A ação conjunta com a Polícia Militar foi fundamental para o sucesso da operação, e continuaremos trabalhando para manter a ordem e a segurança em nosso município”, afirmou o delegado.

A operação é um importante passo na luta contra o crime organizado no Acre, evidenciando o empenho das forças policiais em proteger as comunidades locais. As autoridades ressaltam a importância da cooperação entre as diferentes instituições de segurança pública para o êxito de operações como esta.

Fonte: Ascom/PCAC