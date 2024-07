Fórmula 1: Em casa, Lewis Hamilton vence o GP da Grã-Bretanha

O piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton aproveitou a estratégia após o fim da chuva durante a corrida para assumir a ponta e vencer a etapa. A prova aconteceu no circuito de Silverstone.

Verstappen terminou em segundo, e Lando Norris, da Mclaren, ficou em terceiro lugar, com direito a volta mais rápida. Com o resultado, o holandês da Red Bull segue na primeira colocação da tabela geral de pilotos.

George Russell que fez a pole position no sábado, abandonou a prova na volta 34 com problemas mecânicos no carro. Por outro lado, Pierre Gasly não conseguiu largar com problemas na caixa de câmbio.

Na tabela de construtores, a Mclaren encostou na Ferrari na vice-liderança da tabela geral de construtores. A Red Bull segue no topo do campeonato.

Com a vitória, Lewis Hamilton venceu a primeira prova na temporada 2024, sendo essa a 104ª vitória. O britânico não vencia desde novembro de 2021, quando triunfou no GP da Arábia Saudita.

Classificação GP da Grã-Bretanha