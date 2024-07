Rio Branco enfrenta Humaitá neste sábado no estádio Florestão

Rio Banco e Humaitá fazem neste sábado (6), a partir das 19h, no estádio Florestão, um duelo sem motivação aos torcedores das duas equipes que disputam o grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com chances remotas de classificação, o Rio Branco soma 11 pontos ganhos em 11 jogos disputados no torneio (33,33% de aproveitamento), ocupando a penúltima posição na tabela de classificação e a quatro pontos do G-4.

O técnico Marcelo Brás para a partida terá a baixa do zagueiro Uberaba. O atleta pediu durante a semana rescisão contratual e a expectativa é pela entrada na equipe do defensor Goku, mas o técnico estrelado ainda fará um trabalho de bolas paradas com o intuito de corrigir os erros defensivos no jogo aéreo para então definir a equipe titular.

Outra baixa do time estrelado será o meia Dunha. O atleta foi expulso na derrota do último final de semana diante do São Raimundo/RR. Com isso, o técnico Marcelo Brás busca um substituto para o lugar do meia.

Humaitá quer os primeiros pontos

Após 11 rodadas e nenhum ponto ganho na disputa do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Tourão do Humaitá, antes aparecendo como o antepenúltimo colocado em aproveitamento (25,8%) envolvendo os clubes acreanos, aparece agora somente na penúltima posição (20,51%). O Tourão supera apenas a pífia campanha do Náuas, na temporada 2010, quando o time do Vale do Juruá obteve aproveitamento de apenas 16,6%.

Neste sábado (6), o Tourão retorna a campo querendo surpreender o Rio Branco e cravar a sua primeira vitória na competição.

Arbitragem

O árbitro para mediar o confronto entre Rio Branco e Humaitá será o baiano Jaílton Moura Silva Filho. Antônio Neilson Penha Teles e Verônica do Vale Severino, ambos do Acre, serão os assistentes do jogo.

No primeiro turno, o Rio Branco venceu o Humaitá por 2 a 1.