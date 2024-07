Final da Copa América nos Estados Unidos terá show de Shakira

Os finalistas serão conhecidos nos dois próximos dias: Argentina e Canadá se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), em Nova Jersey, e Uruguai e Colômbia na quarta (10), também às 21h (de Brasília), em Charlotte.

Há algum tempo a direção da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) planeja realizar em um de seus eventos um show grande, no intervalo da partida, inspirado no Super Bowl.

A decisão da NFL nos Estados Unidos tem os intervalos comerciais mais caros da televisão estadunidense, sempre com atrações musicais conhecidíssimas, anunciadas com pompa meses antes.

Em 2021, a Conmebol não conseguiu aumentar de 15 para 20 minutos o intervalo das finais das Copas Libertadores e Sul-Americana para realizar shows de intervalo nos jogos realizados no estádio Centenário, em Montevidéu. Desta vez, com o evento nos Estados Unidos, será possível estender um pouquinho o descanso dos jogadores.

Será a primeira vez que a premiada Shakira cantará em uma Copa América, depois de ser a queridinha da Fifa por anos. A colombiana esteve nas Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, de 2010, na África do Sul, e do Brasil, em 2014, com temas oficiais e cantando nas finais de 06 e 14 e na abertura de 10.

Shakira, de 47 anos, também já cantou em um Super Bowl, o de 2020, justamente no Hard Rock Stadium, em Miami, na vitória do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers. Ela apareceu ao lado de Jennifer Lopez.

“Shakira é uma estrela sul-americana extraordinária que encantou o mundo inteiro. Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, transformando sua arte em um fenômeno global que cruza fronteiras e é apreciada por milhões de pessoas. Estamos certos de que sua apresentação no palco da Copa América potencializará a mensagem de paixão saudável e de união através do esporte”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Shakira já vendeu 95 milhões de discos em todo o mundo e foi premiada com três Grammys, o principal prêmio do mundo da música. Recentemente, a cantora lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, “Las Mujeres Ya No Lloran”.