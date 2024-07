Vini Jr se desculpa por eliminação do Brasil: “Assisti do lado de fora por culpa minha”

Os jogadores que estiveram nos Estados Unidos para a disputa da Copa América seguem se manifestando sobre a eliminação do Brasil para o Uruguai. Na manhã desta terça-feira (9), o atacante Vinícius Júnior foi às redes sociais lamentar a queda precoce.

O jogador, um dos destaques do Real Madrid nos títulos da Supercopa da Espanha, de LALIGA e da Champions, afirmou que o “sentimento de frustração toma conta outra vez” e lamuriou-se de uma desclassificação “novamente nos pênaltis”, em referência à queda diante da Croácia na Copa do Mundo de 2022.

Além disso, Vini Jr reconheceu que tomou dois cartões amarelos “evitáveis”, o que impediu de estar em campo contra os uruguaios: “Falhei (….) Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas”, escreveu o jogador.

As semifinais da Copa América acontecem neste meio de semana. Argentina e Canadá se enfrentam às 21h desta terça-feira (9), em Nova Jersey, enquanto Uruguai e Colômbia jogam às 21h desta quarta-feira (10), em Charlotte.

Confira a nota de Vinícius Júnior

Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha.

Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. Nós voltaremos ao topo! Eu amo vocês e vamos juntos!