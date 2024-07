Família que teve casa incendiada em Rio Branco pede ajuda para recomeçar

Um homem de 49 anos, viciado em drogas e álcool desde os 14, queimou a casa onde morava com a ex-mulher, uma filha e dois netos, na última segunda-feira (14), no bairro Parque dos Sabiás, em Rio Branco, dando início a um efeito dominó na vida de sua família.

Mikaely Oliveira, de 28 anos, é filha do autor do crime e mãe de crianças de 9 e 12 anos. Ela conta que o pai e a mãe estão separados há mais de um ano após décadas de violência e ameaça, mas por respeito com o pai – que ameaçava suicídio -, o grupo permaneceu morando junto.

Na segunda-feira (14), possivelmente entorpecido, homem chegou em casa por volta das 6:40h acreditando numa conspiração familiar que teria como finalidade “arrumar outro marido” para sua ex-mulher, e colocou fogo na casa, destruindo aquilo que ainda unia a ex-família; a casa. Por sorte, todos os ocupantes já tinham saído da residência para trabalho ou escola, mas uma cadela de 2 meses morreu no incêndio. O fogo consumiu tudo, incluindo todo o material de trabalho de Mikaely, que trabalha com extensão de cílios.

A ex-esposa do criminoso foi colocada sob proteção do Estado, mas Mikaely e os dois filhos estão morando de favor enquanto pensa em como pagar por móveis e reformas feitas no imóvel recentemente. O prejuízo é de mais de R$ 25 mil.

“Eu tinha reformado quarto, comprado geladeira, mas tudo foi destruído. Ficamos com a roupa do corpo, sem nada, só os carnês das lojas para pagar”, disse Mikaely, que agora pede ajuda da população para tentar retomar o controle financeiro de sua vida. O pai dela está sendo procurado pela polícia.

Para ajudar a família de Mikaely com roupas, móveis, dinheiro ou obter mais informações, o número de contato e PIX são os mesmos: ‪68 99241 0172‬.