Com o Acre na integração, rotas comerciais começam a ser inauguradas em 2025

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 18, no programa Bom Dia Ministra, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que as rotas sul-americanas de integração começarão a ser inauguradas em 2025.

No Acre, que faz parte do quadrante Rondon, que conectará o estado, junto com Rondônia e porções do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul à Bolívia e ao Peru, há uma grande expectativa para a consolidação da integração.

Há uma semana, o governo do Acre promoveu um encontro em Cruzeiro do Sul, com a participação de representantes do Peru para discutir a consolidação da rota que visa estabelecer um importante acesso comercial ao Oceano Pacífico pelo estado.

O encontro abordou a criação de uma rota comercial que conectará o Acre a Ucayali, no Peru, por meio de voos regionais entre o Brasil e o país andino, além de retomar os diálogos para a construção de uma rodovia ligando o Acre a Pucallpa, também no país andino.

De acordo com a ministra Simone Tebet, a primeira das cinco rotas de integração entre Brasil e países vizinhos deverá operar já em 2025, e que, até 2026, outras duas serão concluídas. A Rota 2, primeira a ser inaugurada, ligará toda a Região Norte e parte do Nordeste à tríplice fronteira com Colômbia, Peru e Equador.

“Com isso, vão se interligar ao maior investimento feito pela China na América do Sul, um dos maiores portos da América do Sul, que está sendo construído no Peru”, disse Tebet.

A Rota Quadrante Rondon é uma das cinco rotas de Integração Sul-Americana, conectando os estados do Acre, Rondônia, a porção oeste de Mato Grosso (MT), o noroeste do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Peru.

A implementação da Rota Quadrante Rondon e outras iniciativas de integração posicionam os países para explorar novas fronteiras de desenvolvimento regional, aproveitando suas vantagens geográficas e econômicas de maneira mutuamente benéfica e regional.

As cinco rotas têm, segundo o governo federal, o duplo papel de incentivar e reforçar o comércio do Brasil com os países da América do Sul e reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre o Brasil e seus vizinhos e a Ásia.

Confira as cinco Rotas de integração:

– Rota da Ilha das Guianas, que inclui integralmente os estados de Amapá e Roraima e partes do território do Amazonas e do Pará, articulada com a Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname e a Venezuela;

– Rota Multimodal Manta-Manaus, contemplando inteiramente o estado Amazonas e partes dos territórios de Roraima, Pará e Amapá, interligada por via fluvial à Colômbia, Peru e Equador;

– Rota do Quadrante Rondon, formado pelos estados do Acre e Rondônia e por toda a porção oeste de Mato Grosso, conectada com Bolívia e Peru;

– Rota de Capricórnio, desde os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, ligada, por múltiplas vias, a Paraguai, Argentina e Chile;

– Rota Porto Alegre-Coquimbo, abrangendo o Rio Grande do Sul, integrada à Argentina, Uruguai e Chile.