FAB lança mais de 520 mil litros de água para combater incêndios no Pantanal

Desde o início das operações, a Força Aérea Brasileira já lançou 528 mil litros de água apenas na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para combater os incêndios no Pantanal.

O equipamento é composto por um tubo que projeta água pela parte traseira do avião, podendo descarregar até 12 mil litros em 7 segundos nas áreas de incêndio.

O comandante da operação, Major Aviador Rafael Santos, explicou que, antes do voo para lançar a água, as equipes reconhecem e visualizam os locais que precisam de combate às chamas para maior segurança e precisão.

”Há de se destacar também todo o trabalho de coordenação do espaço aéreo para a realização dessa ação, visto que existem várias aeronaves, civis e militares, envolvidas no operação”, ressaltou o Coronel Aviador Leonardo Mangrich, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Componente (FAC) da Operação Pantanal II.

A FAB informa que, desde o início da missão em junho, já realizou 44 voos de apoio ao Pantanal, contabilizando 48 horas e 15 minutos de voo.