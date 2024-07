Dólar hoje sobe ante real em meio a queda das commodities e valorização do iene

O dólar opera com alta perante o real nesta quarta-feira (24), ampliando os ganhos da sessão anterior, à medida que as quedas em commodities e a recuperação do iene prejudicam o apetite por moedas de mercados emergentes.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h18 (horário de Brasília), o dólar comercial operava em alta de 0,39%, a R$ 5,607 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) subia 0,63%, a 5.626 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,588 na venda, em alta de 0,34%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,607

Venda: R$ 5,607

Dólar turismo

Compra: R$ 5,621

Venda: R$ 5,801

O que acontece com o dólar hoje?

A divisa brasileira acompanha as moedas de países exportadores de commodities que caíram para mínimas de várias semanas devido ao enfraquecimento dos preços de matérias-primas diante de pesadas vendas contra o iene, que atingiu seu maior valor em dois meses antes de reunião do Banco do Japão.

Os movimentos acompanhavam a queda dos preços de metais industriais, como o minério de ferro e o cobre, que atingiram mínimas de três meses e meio devido a uma perspectiva ruim da demanda chinesa após números de crescimento chinês abaixo das previsões na semana passada e os cortes inesperados nas taxas na segunda-feira. Também pesa sobre as moedas emergentes a aversão ao risco nos mercados de ações após alguns balanços decepcionantes nos Estados Unidos.