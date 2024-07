Expoacre Juruá 2024 terá lutas de Boxe, MMA e Kickboxing; confira

A Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, contará com 11 lutas, incluindo homens e mulheres. Serão 6 lutas de MMA, 4 de Boxe e uma luta de kickboxing e haverá ainda uma luta infanto juvenil de indígenas de Feijó da etnia Huni Kuin.

Todas as competições serão realizadas no dia 4, a partir das 19h30 no encerramento da Expoacre. A entrada será 2 quilos de alimentos.

O organizador do evento de lutas, Márcio Moraes, diz que os lutadores são de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Feijó. “Será um evento de alto nível. Tem atletas com experiência internacionais, como o Marcos Silva, que já lutou no Egito e Holanda. O Victor Romero já lutou no Peru, França, Espanha e Rússia”, conta.

A ExpoAcre Juruá 2024 será realizada de 31 de julho a 4 de agosto no Estacionamento do Estadio Arena do Juruá.