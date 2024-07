Com fim da greve, aulas na Ufac devem retornar na próxima 2ª

O Conselho Universitário (Consu) realizou uma reunião nesta terça-feira, 9, para discutir a reprogramação do calendário acadêmico dos cursos de graduação para o ano letivo de 2024. A reunião ocorreu após o encerramento da greve na Universidade Federal do Acre (UFAC). As aulas estão previstas para retornar na próxima segunda-feira, 15 de julho.

No entanto, a primeira proposta apresentada na reunião não agradou a boa parte dos alunos, pois sugeria que as férias dos docentes ocorressem apenas em fevereiro de 2025 – como se fosse na metade do semestre letivo de 2024 –, após as primeiras avaliações, conhecidas como N1, “quebrando ao meio” o semestre por 45 dias.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) se manifestou através das redes sociais contra a proposta, solicitando uma reorganização do calendário a fim de buscar uma solução que não prejudique os estudantes. Após um intenso debate na reunião do conselho universitário, o DCE publicou uma nota na tarde desta terça-feira, 9, relatando a vitória dos estudantes no reajuste das datas. “Convencemos o conselho a aprovar uma modificação na data das férias dos professores e a suspensão da interrupção do semestre letivo. Com a decisão, garantimos a conclusão dos dois semestres de graduação (2024.1 e 2024.2) antes das férias coletivas e a realização da DPLE em abril e maio de 2025”, declarou a gestão do DCE/UFAC nas redes sociais.

Os alunos ingressantes do segundo semestre, Sisu 2024, terão início de suas aulas em novembro, com término previsto para o dia 19 de abril de 2025. Com a nova organização do calendário acadêmico, as aulas para todos os alunos da instituição retornam na próxima segunda-feira, 15.