Ex-segurança de Schumacher exigia R$ 81 mi para não vazar fotos e histórico médico

Um ex-segurança de Michael Schumacher tentou extorquir a família do heptcampeão da Fórmula 1 com a ameaça de vazar fotos e o histórico médico do ex-piloto, que não é visto em público desde dezembro de 2013, quando sofreu uma lesão cerebral grave em um acidente de esqui nos Alpes Franceses.

De acordo com o diário alemão Bild, um homem identificado como Markus F., de 52 anos, exigia 15 milhões de euros (cerca de R$ 81 milhões) dos familiares de Schumacher para não vazar o material.

Ainda segundo o jornal alemão, que teve acesso a documentos da investigação, Markus tinha cerca de 1.500 arquivos da vida privada do ex-piloto. Ele trabalhou como segurança da família por pelo menos cinco anos e foi dispensado em 2021.

Dono de uma empresa de consultoria em TI (Tecnologia da Informação), Markus F. estava endividado, de acordo com apuração do Bild. Ele buscava se recuperar financeiramente aplicando o golpe na família de Michael Schumacher. Para isso, contratou um outro colega segurança, Yilmaz T., de 53 anos, que foi o responsável por acionar os familiares com a ameaça.

Preso pela polícia alemã junto de seu filho Daniel, que tem 30 anos, Yilmaz testemunhou e ofereceu às autoridades o nome de Markus F., mentor do golpe.

Daniel deixou a prisão na última segunda-feira (8) após pagamento de fiança de 10 mil euros (aproximadamente R$ 59 mil). Markus e Yilmaz seguem sob custódia das autoridades alemãs.