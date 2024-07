Piloto vítima de acidente aéreo no interior do AC morre após quase 4 meses

O piloto Valdir Roney Mendes, de 59 anos, que conduzia um monomotor de pequeno porte que caiu em Manoel Urbano em março deste ano, faleceu nesta sexta-feira, 12, após quase quatro meses de tratamento.

Roney estava internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus (AM), para tratar das queimaduras decorrentes do acidente.

A aeronave envolvida no acidente era do modelo Cessna Skylane 182 e transportava quatro homens e três mulheres, incluindo sete passageiros a bordo e o próprio piloto. O trágico incidente ocorreu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, quando o avião estava saindo do município com destino a Santa Rosa do Purus.

O governo deve emitir uma nota de pesar em homenagem ao piloto ainda nesta manhã.