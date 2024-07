Ex-atleta de vôlei, Márcia Fu detona uniforme do Brasil na Olimpíada

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu não ficou nada satisfeita com os uniformes do escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasiliero (COB) para o Time Brasil usar na Cerimônia de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os figurinos em questão têm sido alvos de críticas nas redes sociais. Internautas apontam que o traje seria muito simples quando comparado com os uniformes que serão utilizados por outras delegações.

Em seu canal de YouTube, a campeã olímpica detonou as roupas designadas para os atletas brasileiros.

“O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, isso não é do Brasil, não, estão mentindo. Esse negocinho jeans… Que blusa é essa aqui embaixo? Bem de crente. Ai, desculpe, eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei”, disparou Márcia Fu.

“Péssimo gosto. Me ajuda aí, colega, uma porcaria. Não gostei. Me ajuda que está danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Para, cortar esse do Brasil. Horrível”, finalizou a medalhista olímpica.

Vale ressaltar que os trajes para as Cerimônias de Abertura e Encerramento foram desenhados e confeccionados pela Riachuelo, marca de moda rápida. Os atletas italianos, por exemplo, usarão peças feitas pela renomada Emporio Armani, de alto luxo.

A Riachuelo também foi responsável por desenhar as roupas de viagem da delegação brasileira.

A chinesa Peak, que é a fornecedora oficial do COB, confeccionou as peças que serão utilizadas na Vila Olímpica, os trajes de pódio e também de atletas filiados a confederações que não têm um fornecedor próprio.

COB e Ministério do Esporte se pronunciam sobre as polêmicas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Ministério do Esporte foram às redes sociais nesta segunda-feira (22) para se pronunciar sobre as reclamações feitas nos últimos dias.

Atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e torcedores alegaram descuido por parte das entidades em relação aos materiais fornecidos pelas instituições ao ‘Time Brasil’.

“Os uniformes de responsabilidade do COB serão entregues a todos os atletas em Paris. Explicamos toda essa operação neste link”, publicou o COB.

No link, está escrito: “Ainda no Brasil, os atletas recebem uniformes de viagem e de desfile, fornecidos pela Riachuelo e pela Havaianas para a abertura em ecobags. Já em Paris, todas as delegações recebem malas Peak com mais de 30 itens, variados entre masculino e feminino”.

Márcia Fu

A mineira Márcia Fu, de 54 anos, é ex-jogadora de vôlei e destacou-se atuando como atacante de meio e ponta. Com a Seleção Brasileira, foi medalhista olímpica nos Jogos de Atlanta, em 1996, e foi eleita uma das dez melhores jogadoras do mundo no mesmo ano.

Além disso, é bicampeã mundial do Grand Prix e vice-campeã do Campeonato Mundial e da Copa do Mundo.

Participante do elenco de “A Fazenda 15″, Márcia se tornou um ícone das redes sociais pela sua espontaneidade e sinceridade. Um dos momentos mais marcantes da ex-jogadora no reality show foi a sua interpretação da canção “Escrito nas estrelas”, cantada originalmente por Tetê Espíndola.

O hit viralizou na voz de Márcia e chegou a ser uma das músicas mais ouvidas do Brasil no último ano.