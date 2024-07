Eurocopa: com show de Gakpo, Holanda domina Romênia e avança às quartas de final

Na partida de maior superioridade das oitavas de final da Eurocopa, a Holanda dominou a Romênia, nesta terça-feira (2), venceu por 3 a 0 e avançou às quartas.

Agora, os holandeses aguardam o vencedor de Áustria x Turquia, partida que acontecerá ainda nesta terça, às 16h (de Brasília).

Gakpo assume a artilharia

O grande destaque individual do jogo — disputado na Allianz Arena, em Munique — foi Cody Gakpo, do Liverpool, que marcou o primeiro gol holandês e deu assistência para o segundo, de Malen, em bela jogada individual.

Gakpo chega a três gols na Eurocopa e empata na artilharia do torneio. O terceiro holandês também foi marcado por Malen, do Borussia Dortmund, já nos acréscimos do segundo tempo.

Além de Gakpo e Malen, o jovem Xavi Simons também se destacou contra a Romênia, dando duas assistências para o primeiro e terceiro gols.