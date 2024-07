Empresário e filho agridem vizinho com barra de ferro na cabeça em Rio Branco; vítima foi parar no PS

Francisco de Assis da Silva Feitosa, de 40 anos, foi agredido com golpes de barra de ferro em via pública, na noite deste sábado, 6, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores que presenciaram o crime, Francisco é bem conhecido na rua por limpar a frente das casas de seus vizinhos. Enquanto estava em via pública, nas proximidades de sua casa, ele foi abordado por um desafeto, um empresário e seu filho, que também são moradores da mesma rua. De posse de uma barra de ferro, começaram a agredir Francisco na cabeça, braço e costas. Após a agressão, o empresário e o filho voltaram para sua residência.

Moradores, ao verem Francisco ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, ouviu as duas versões da história e sugeriu que o empresário registrasse um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).