Em Sena Madureira, Polícia Penal flagra o exato momento em que criminosos jogam celular para faccionados presos

Na tarde desta última sexta-feira (26), a polícia penal interceptou um aparelho celular que estava prestes a entrar no presídio Evaristo de Moraes. O incidente ocorreu por volta das 13h30, quando um embrulho foi arremessado por cima da muralha a partir da BR-364.

Os operadores de segurança, que estavam em prontidão, rapidamente interceptaram o pacote, que continha um celular digital com acesso à internet e um carregador de baterias. A ação ágil dos policiais impediu que o aparelho chegasse aos presos, evitando possíveis comunicações ilegais.

O presídio Evaristo de Moraes abriga mais de 480 detentos, muitos deles integrantes de organizações criminosas. A instituição mantém uma vigilância rigorosa 24 horas por dia para garantir a ordem e a disciplina.

Segundo informações dos policiais, o responsável pelo arremesso do celular conseguiu fugir do local, tomando rumo desconhecido. As autoridades já iniciaram uma investigação para identificar e localizar o suspeito.

A vigilância no presídio Evaristo de Moraes continuará reforçada, garantindo que situações como esta sejam prontamente detectadas e neutralizadas.

Com informações radar 104