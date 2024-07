Escritor acreano lança hoje em Rio Branco o livro “Chorrim, o cachorro dos Amorim”

O historiador e artista plástico acreano Enilson Amorim lança hoje, 27, às 19 horas na Biblioteca Pública de Rio Branco seu novo livro intitulado “Chorrim o Cachorro dos Amorim”. A obra está sendo financiada com recursos oriundos do edital do Fundo Municipal de Cultura através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e conta com o apoio da Academia Acreana de Letras (AAL).

O conto baseado numa história real, narra um recorte da família do próprio autor que tem uma relação bem afetiva com um cachorro chamado Chorrim. Vivendo uma aventura incrível ambientado no bairro Triângulo Velho localizado nas proximidades do antigo aeroporto de Rio Branco Presidente Médice, a família Amorim oriunda dos seringais acreanos, acaba sendo auxiliada por esse incrível cachorro nos seus momentos mais difíceis numa época em que na capital acreana predominava a falta de emprego e a eclosão de problemas sociais diversos.

“Este livro além de ser baseado em um conto real é um presente que pretendo dar para as crianças que sonham ter um companheiro e amigo como Chorrim”, comenta Enilson Amorim.

SOBRE O AUTOR

Enilson Amorim de Lima é escritor e ilustrador, natural de Rio Branco, Acre. Filho de migrantes nordestinos, o artista é graduado em História e em Artes Visuais, concludente do curso de jornalismo também possui especialização em Docência do Ensino Superior. Trabalhou nos jornais “O Rio Branco” e “A Tribuna”, como caricaturista e diagramador teve uma passagem bastante marcante no jornalismo acreano ganhando três vezes o Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite, conhecido como o Oscar do Jornalismo Acreano. É autor de diversos artigos publicados em sites locais e também participou de publicações de inúmeras obras literárias de escritores acreanos e de autores renomados de outros estados brasileiros.

Publicou cinco obras livros com temáticas no folclore acreano, voltadas ao público infantil, dentre elas “Mapinguari, a Lenda”, “Clarinha e o Boto”, “O Canto do Uirapuru”, “Abelardo e o Curupira” “A Lenda da Cobra Grande” e Mapinguari em Quadrinhos além de ter inúmeras participações como ilustrador em obras literárias espalhadas no Brasil e pelo mundo. Vale ressaltar que esses quatro livros foram adaptados para animações em 2D, criadas pelo próprio autor, que também é cineasta e, na atualidade, preside a Associação Acreana de Cinema (ASACINE) sendo um dos ativistas culturais mais atuantes no Acre.

Atuante no campo literário e artístico, Enilson Amorim é imortal da Academia Acreana de Letras (AAL), sendo o titular da cadeira de número 07 e na atualidade é uma das mais importantes figuras no seguimento cultural da região norte principalmente quando se trata de folclore local, iniciando seus trabalhos artísticos ainda na infância como artista plástico e contador de histórias.