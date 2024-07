Em Brasiléia, mulher sofre graves ferimentos em acidente e é transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Na tarde desta última quinta-feira (11), um grave acidente de trânsito em Brasiléia, no interior do Acre, deixou Josiane Amorim, de 41 anos, ferida. O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Francisco Dino Gadelha e 02, no bairro Alberto Castro, parte alta da cidade.

Josiane estava em uma motocicleta com seu marido quando um automóvel colidiu com o veículo no cruzamento. De acordo com testemunhas, a colisão foi violenta, resultando em fraturas na tíbia, fíbula e fêmur da perna esquerda de Josiane. Seu marido sofreu apenas escoriações leves.

O motorista do carro envolvido no acidente parou imediatamente para prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Josiane e seu marido foram encaminhados ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, para os primeiros socorros.

Devido à gravidade dos ferimentos, Josiane foi transferida para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde deverá passar por cirurgia. Seu marido foi liberado após receber atendimento médico e não corre risco de vida.

As autoridades de trânsito isolaram a área do acidente para a realização da perícia, essencial para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi liberado e a motocicleta foi entregue aos familiares de Josiane.