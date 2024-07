Transporte de casa em cima de caminhão chama a atenção em Boca do Acre

O transporte de uma casa em cima de um caminhão chamou a atenção de um motorista de ônibus, em Boca do Acre–AM, na manhã desta sexta-feira (12).

Um vídeo feito por uma testemunha, que é motorista de ônibus, mostra o momento que um caminhão transporta a casa de madeira. “Quando as pessoas falavam que aqui em Boca do Acre as pessoas quando separam da mulher o cara levava a casa em cima de um caminhão, eu pensava que era mentira”, disse o homem (veja o vídeo abaixo).

Apesar de inusitada, a prática não é rara. Em 2017, também em Boca do Acre, um morador do município contratou um caminhão e transportou a casa de madeira no veículo até o novo terreno que ele adquiriu. Em abril de 2020, o transporte de uma casa também foi flagrado no bairro Sobral, em Rio Branco.

Veja o vídeo: