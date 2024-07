Doze bairros de Rio Branco estão sem abastecimento de água

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) informou nesta sexta-feira (12) que dois vazamentos em adutoras causaram a interrupção de fornecimento de água a 12 bairros da capital. A previsão da conclusão dos reparos são estimados para o sábado (13).

De acordo com a nota publicada pelo SAERB, o órgão identificou um possível vazamento de água na região do bairro Esperança, que está sendo procurado pela equipe. Além disso, o Centro de Reservatório do Calafate teve o abastecimento interrompido devido a um vazamento na rede de 400 milímetros.

Os bairros afetados são: Conjunto Esperança I e II, Doca Furtado, Nova Esperança, Distrito Industrial, Mocinha Magalhães, Joafra, Village Tiradentes, Habitat Brasil, Vila Betel, Pedro Roseno e Residencial Araçá.