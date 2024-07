Iapen publica resultado de exame médico, toxicológico e perícia de concurso

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN-AC) publicaram nesta sexta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar dos exames médicos, toxicológicos e da perícia médica para o cargo de Agente de Polícia Penal.

A publicação inclui a lista dos candidatos aptos, organizada por cargo, inscrição e nome em ordem alfabética.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar têm a oportunidade de interpor recursos. O período para a interposição de recursos será das 8h do dia 15 até às 15h do dia 16 de julho.

O procedimento deve ser realizado através do link disponibilizado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame, na aba “Recursos” (www.ibfc.org.br). A análise dos recursos será divulgada no mesmo site, na aba “Resultados”.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h (horário do Acre), ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.