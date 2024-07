Dólar hoje opera em forte baixa com anúncio de contenção orçamentária de R$15 bilhões

O dólar à vista operava com expressiva baixa ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, devolvendo parte da forte alta da sessão anterior, com investidores repercutindo o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o fechamento da véspera de contenção de 15 bilhões de reais no Orçamento deste ano com o objetivo de cumprir as exigências do arcabouço fiscal.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h20, o dólar comercial caía 0,89%, a 5,537 na compra e R$ 5,538 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 recuava 0,18%, a 5,550 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,5887 na venda, em alta de 1,89%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.

Dólar comercial

•Compra: R$ 5,537

•Venda: R$ 5,538

Dólar turismo

•Compra: R$ 5,611

•Venda: R$ 5,791

O que acontece com o dólar hoje?

Após dólar à vista retomar a trajetória de alta ante o real nesta semana em meio às preocupações do mercado com o cenário fiscal do país, a divisa america opera em queda na sessão de hoje, com investidores repercutindo o anuncio que governo fará uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano com o objetivo de cumprir as exigências do arcabouço fiscal.

Na próxima segunda-feira (22), o governo apresentará seu Relatório Bimestral de Receitas e Despesas com a definição sobre quanto será preciso contingenciar no Orçamento para cumprir a meta de resultado primário zero deste ano.