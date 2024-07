Proposta de CPI contra Ricco segue com 3 assinaturas na Câmara de Vereadores de Rio Branco

O requerimento verbal propondo a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CPI) para investigar a empresa Ricco Transporte em Rio Branco permanece com três assinaturas e deverá ficar na Câmara Municipal pelos próximos três meses. É o que garante o vereador Fábio Araújo (MDB), autor do requerimento, ao ac24horas nesta quinta-feira, 18.

Segundo o parlamentar, a investigação se faz necessária após a exposição de uma dívida contraída por uma empresa do grupo Ricco em Goiás com um banco de São Paulo, que resultou em um pedido de mandado de busca e apreensão de 16 ônibus que fazem parte do sistema de transporte público em Rio Branco. No entanto, apenas os vereadores Célio Gadelha, Elzinha Mendonça e o próprio autor do requerimento assinaram o pedido de investigação. “Nenhum outro vereador assinou. Se, no decorrer dos próximos três meses, os vereadores resolverem assinar o pedido, ele seguirá para tramitação na Casa Legislativa”, declarou.

Já o Projeto de Lei Complementar (PLC) que “Dispõe sobre a instituição, as atribuições, a estrutura, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (CMPLGBTQIA+)” não entrou em pauta e deverá ser discutido apenas no segundo semestre. A informação foi confirmada pelo líder do prefeito Tião Bocalom, vereador João Marcos Luz (PL). “Ficou para o próximo semestre devido a ter chegado há pouco tempo. Sou a favor do conselho dos direitos humanos e não ao conselho LGBTQIA+. Temos pessoas em situação de rua, idosos, e devemos olhar o ser humano como um todo, não priorizar uma classe. Vamos trabalhar nesse sentido”, disse.

João Marcos afirmou ainda que o projeto não é prioridade. “Não é prioridade; por mim, não será aprovado. Defendo a criação do conselho da pessoa humana”, afirmou.

Com o fim do primeiro semestre na Câmara Municipal, as sessões devem retornar apenas no dia 7 de agosto.