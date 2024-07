Diego Brandão dá tapa em rival que tentou roubar seu cinturão; veja o vídeo

Diego Brandão teve que defender seu cinturão na última quinta-feira (11), mas isso não aconteceu dentro do cage. Isso porque o brasileiro de 37 anos – campeão do evento de MMA “Hardcore FC” – estava dando uma entrevista no Cazaquistão, onde defende o título contra Muratbek Qasymbay, neste sábado (13), quando Mohammad Heibati tentou roubar seu cinturão.

Vídeo:

Diego Brandão, imediatamente, levantou do banco onde estava, se lançou em direção a Heibati e acertou um tapa de mão aberta no rosto do rival. Os lutadores foram separados por seguranças, mas continuaram se xingando.

– Eu sou o campeão! Eu te destruo! Vem, filho da p***! – gritou Diego Brandão.

Nas redes sociais, os lutadores continuaram se provocando. Mohammad Heibati postou o vídeo e legendou:

– Esse é meu cinturão. É o cinturão que ganhei, tiraram de mim por um tempo e deram para ele. Mas hoje tomei o que é meu por direito. Olha como o Brandão chora. Minha querida, não chore. Vou tirá-lo de suas mãos novamente, haverá mais motivos para chorar.

Diego Brandão, também no seu perfil no Instagram, postou uma parte do vídeo e escreveu:

– Na próxima vez que você tentar roubar o meu cinturão, vai apanhar de novo e vai passar vergonha novamente. Eu bati na sua cara de mão aberta para não quebrar sua cara. Aceite a derrota e respeite o campeão, seu trouxa.

A rivalidade de Diego Brandão e Mohammad Heibati começou no fim do ano passado, quando o brasileiro venceu a disputa pelo cinturão por decisão dividida. Na ocasião, inclusive, os dois rivais arrumaram uma grande confusão dentro do cage, antes mesmo do anúncio do resultado.

Com larga experiência no MMA, Diego Brandão venceu a 14ª edição do programa The Ultimate Fighter (TUF) e atuou pelo UFC entre 2111 e 2016.