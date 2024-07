Nego Di é preso por crime de estelionato; golpe causou prejuízo de R$ 5 milhões

O humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso na manhã deste domingo, 14, por crime de estelionato. Na sexta-feira, o ex-BBB e sua esposa, Gabriela Sousa, haviam sido alvo de operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que investiga o casal por lavagem de dinheiro.

Segundo a Justiça do Rio Grande do Sul, Nego Di é suspeito de levar a prejuízo de cerca de R$ 5 milhões clientes que compraram produtos por meio de uma loja virtual do influenciador, mas que nunca foram entregue.

Além de Nego Di, Anderson Bonetti, sócio do influenciador, também teve mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça.

O site IstoÉ tenta contato com a assessoria e a defesa do humorista, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Lavagem de dinheiro

Na operação de sexta-feira, 12, foram realizadas buscas na residência do casal para recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, a fim de entender “a dimensão exata dos crimes praticados e dos valores obtidos pelo casal”.

A Justiça também teria concedido bloqueio de valores e indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros vinculados à investigação.

Segundo Flávio Duarte, promotor de Justiça responsável pela investigação, dois veículos de luxo do casal foram apreendidos, além de uma arma sem registro, que seria de uso restrito das Forças Armadas. O armamento encontrado ocasionou a prisão em flagrante de Gabriela, esposa do influenciador.