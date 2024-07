Dez anos depois, saiba por onde andam os jogadores do Brasil que atuaram no 7 a 1

O dia 8 de julho de 2014 ficará marcado para sempre na história do futebol. A goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, na Copa do Mundo, completa dez anos nesta segunda-feira (08).

De lá pra cá, muita coisa aconteceu com os personagens daquela fatídica partida. Alguns seguem jogando, enquanto outros se aposentaram e seguiram novos caminhos.

Confira na lista abaixo por onde andam os jogadores brasileiros que estiveram em campo no Mineirão no vexame histórico.

Julio Cesar

O ex-goleiro defendia o Toronto FC no período da Copa do Mundo e parou de jogar em abril de 2018, após vitória do Flamengo sobre o América-MG no Maracanã, em duelo válido pelo Brasileiro.

Maicon

Durante o Mundial do Brasil, o ex-lateral defendia a Roma. Ele parou de jogar bola após jogo festivo em Criciúma, em maio de 2023.

David Luiz

Um mês antes da disputa da Copa, o defensor havia se tornado o zagueiro mais caro da história ao trocar o Chelsea pelo Paris Saint-Germain. Atualmente David Luiz defende o Flamengo.

Dante

O zagueiro de 40 anos segue na ativa, defendendo o Nice da França, e atuava no poderoso Bayern de Munique durante a Copa do Mundo.

Marcelo

O lateral-esquerdo era uma das estrelas do Real Madrid no período da Copa. Hoje, ele defende o Fluminense, onde retornou em 2023.

Luiz Gustavo

O volante de 36 anos defende o São Paulo atualmente, e estava no Wolfsburg, da Alemanha, quando foi convocado para a Copa.

Ramires

O ex-meia era uma das peças importantes do Chelsea quando foi convocado para a Copa. Ramires deixou o futebol em setembro de 2022 e defendeu a Seleção em dois Mundiais (2010 e 2014).

Fernandinho

O meia atuava no Manchester City em 2014 e se tornou ídolo do clube inglês após 9 anos. Fernandinho, de 39 anos, é uma das peças importantes do Athletico-PR.

Paulinho

O jogador era mais um meia da Seleção em 2014 que atuava no futebol inglês (defendendo o Tottenham). Paulinho está sem clube após deixar o Corinthians recentemente.

Bernard

O “Alegria nas pernas” voltou ao Atlético-MG nesta temporada, após passagem pelo futebol grego. Em 2014, Bernard defendia o Shakhtar Donetsk.

Oscar

O meia defende o chinês Shanghai Port atualmente, onde tme contrato até novembro deste ano. Oscar estava no Chelsea em 2014 e foi o autor do único gol brasileiro do 7 a 1.

Fred

O artilheiro se aposentou dos gramados com a camisa do Fluminense, onde atuava na época da Copa, em julho de 2022.

Hulk

O atacante estava no Zenit, da Rússia, no período da Copa no Brasil. Atualmente, Hulk defende o Atlético-MG, onde é ídolo.

Willian

O ex-Corinthians é mais um que atuava no Chelsea em 2014. O jogador de 35 anos segue na Premier League, onde defende o Fulham.

Luiz Felipe Scolari

O técnico da Seleção Brasileira em 2014 está sem clube após deixar o Atlético-MG em março deste ano.