Confira os principais lançamentos do segundo semestre de 2024 nos cinemas

Metade de 2024 já foi. Durante os primeiros seis meses do ano diversas produções chegaram aos cinemas, como “Todos Menos Você”, “Duna: Parte 2”, “Guerra Civil”, “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Divertida Mente 2” e mais.

Segundo dados da Agência Nacional de Cinema, as sequências dominaram as bilheterias e podem continuar dominando as telonas. Nos próximos meses, novas histórias estão por vir, além de continuações de produções de sucesso, como “Moana 2”, “Coringa 2“,“Gladiador 2” e “O Auto da Compadecida 2“. Confira abaixo os principais lançamentos no segundo semestre de 2024.

Julho

Meu Malvado Favorito 4 – 4 de julho

Gru, Lucy e suas filhas, Margô, Edith e Agnes, dão as boas-vindas a um novo membro da família Gru, Gru Jr., cujo propósito é, basicamente, atormentar seu pai. Ao mesmo tempo, Gru enfrenta novos inimigos, como Maxime Le Mal e sua namorada mulher-fatal, Valentina, que são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir, e encontra também novos personagens, como a Poppy, uma aspirante à vilã surpreendente.

Twisters – 11 de julho

Dois caçadores de tempestades arriscam suas vidas na tentativa de testar um sistema experimental de alerta meteorológico.

Elenco: Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos

MaXXXine – 11 de julho

Na Hollywood dos anos 1980, a estrela de filmes adultos e aspirante a atriz Maxine Minx finalmente parece ter conquistado a chance de fazer sua estreia triunfal na telona. Mas quando um misterioso assassino começa a perseguir justamente as jovens estrelas de Hollywood, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

Elenco: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney

Como Vender a Lua – 11 de julho

Contratada para trabalhar a imagem da Nasa com o público, a marketeira Kelly Jones precisa chegar a um acordo em como trabalhar com o diretor de lançamento, Cole Davis, que já tem muito em jogo com a missão. Quando a Casa Branca considera que a missão é importante demais para falhar, Jones precisa encenar um pouso falso na Lua como back-up.

Elenco: Channing Tatum, Scarlett Johansson, Woody Harrelson

Deadpool & Wolverine – 25 de julho

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficaram para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente como Wolverine.

Elenco: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

Pequenas Cartas Obscenas – 25 de julho

Quando uma vizinhança começa a receber cartas maldosas, cheias de palavrões involuntariamente hilários, Rose é acusada do crime. As cartas anônimas provocam uma comoção nacional, e um julgamento é iniciado. No entanto, à medida que as mulheres da cidade começam a investigar o crime por conta própria, elas suspeitam que há algo errado, e Rose pode não ser a culpada afinal.

Elenco: Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan

Agosto

O Exorcismo – 1º de agosto

Um ator problemático começa a se “desintegrar” enquanto grava um filme de terror sobrenatural. Sua filha distante, Lee, se pergunta se ele está voltando aos vícios do passado ou se há algo mais sinistro em jogo.

Elenco: Russell Crowe, Sam Worthington, Chloe Bailey

É Assim Que Acaba – 8 de agosto

Lily Bloom acredita ter encontrado o amor da sua vida, no entanto, após uma atitude abusiva de Ryle, ela se lembra de seu passado sombrio e deve decidir se o amor por si só pode levar o casamento adiante. Para complicar ainda mais as coisas, um amor antigo reaparece em sua vida.

Elenco: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo – 8 de agosto

Lilith, uma caçadora de recompensas com um passado misterioso, retorna para o lugar onde cresceu, Pandora, o planeta mais caótico da galáxia. Sua missão é encontrar a filha desaparecida de homem mais poderoso do universo, Atlas. Ela forma uma aliança inesperada com uma equipe de desajustados: Roland, um mercenário experiente em uma missão; Tiny Tina, uma feroz pré-adolescente; Krieg, o protetor musculoso de Tina; Tannis, o cientista excêntrico que já viu de tudo; e Claptrap, um robô esperto. Juntos, esses heróis improváveis ​​devem combater uma ameaça alienígena e bandidos perigosos para descobrir um dos segredos mais explosivos de Pandora.

Elenco: Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart

Alien: Romulus – 15 de agosto

Um grupo de jovens colonizadores espaciais se deparam com uma estação abandonada. Decididos a investigar o local, eles não imaginavam que encontrariam os Xenomorfos, uma forma de vida até então desconhecida.

Elenco: Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson Fray

Estômago 2: O Poderoso Chef – 15 de agosto

Raimundo Nonato conquistou os poderosos na hierarquia da cadeia em que cumpre sua pena. Ele cozinha para o diretor, para o líder dos presidiários e para os carcereiros, com requintes de alta gastronomia. Mas a chegada de um famoso mafioso italiano vai abalar as estruturas e colocará o chef no epicentro de uma disputa de poder.

Elenco: João Miguel, Nicola Siri, Paulo Miklos

O Corvo – 22 de agosto

Eric Draven é brutalmente assassinado por uma gangue junto a sua namorada Shelly. Preso no limbo entre os vivos e os mortos, ele decide assumir o papel de vingador e a identidade de Corvo para ir atrás daqueles que o mataram.

Elenco: Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston

Tipos de Gentileza – 22 de agosto

Fábula antológica que acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial alarmado com o fato de sua esposa, que havia desaparecido no mar, ter retornado e parecer outra pessoa; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma habilidade especial, destinada a se tornar uma poderosa líder espiritual.

Elenco: Emma Stone, Jesse Plenos, Willem Dafoe

Longlegs – Vínculo Mortal – 29 de agosto

A agente do FBI Lee Harker é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs. O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Elenco: Maika Monroe, Nicolas Cage, Alicia Witts

Setembro

Os Fantasmas Ainda Se Divertem – 5 de setembro

Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Elenco: Michael Keaton, Jenna Ortega Winona Ryder

Silvio – 5 de setembro Silvio Santos relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Elenco: Rodrigo Faro, Paulo Gorgulho, Polliana Aleixo



Não Fale o Mal Uma família é convidada a passar o fim de semana na casa de campo de amigos britânicos, mas o que era para ser o feriado dos sonhos, se transforma em um verdadeiro pesadelo psicológico.

Elenco: James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciscoi



Outubro Coringa: Loucura a Dois Arthur Fleck conhece Arlequina na prisão e começam a se envolver.

Elenco: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz



Kraven – O Caçador – 5 de outubro O imigrante russo Sergei Kravinoff tem a missão de provar que é o maior caçador do mundo.

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose



Sorria 2 – 17 de outubro A cantora pop Skye Riley está prestes a embarcar em uma turnê mundial quando começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, ela é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Elenco: Naomi Scott, Lukas Gage, Dylan Gelula



Venom: A Última Rodada – 24 de outubro Eddie Brock e o simbionte estão vivendo como justiceiros, mas as atividades violentas de Venom são percebidas. Agora, uma cientista e uma força-tarefa vão fazer de tudo para encontrá-lo. Só que os problemas de Venom estão só começando.

Elenco: Tom Hardy, Chiwetel Eliofor, Juno Temple



Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário Julian, um menino que é expulso da escola depois do tratamento que teve com um colega. Em casa, sua vó Sara tenta ajudar o neto contando a história de uma jovem menina que, durante a França invadida pelos Nazistas, foi protegida por um garoto e sua família. A jovem Sara vive seu primeiro amor enquanto idealiza um mundo mágico criada pelos eles mesmos.

Elenco: Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Hellen Mirren





Novembro Wicked: Parte 1 – 27 de novembro Elphaba é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz. Sua rotina é tranquila e pouco interessante. No entanto, quando alguns episódios que acontecem em sua vida mudam o seu destino para sempre, ela passa a ser conhecida como a Bruxa Má do Oeste. O fato é que existem dois lados para cada história e a Bruxa Má está determinada a provar a verdade e

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey



Moana 2 – 28 de novembro Moana contará com a companhia deMaui e de uma nova tripulação de marinheiros improváveis para viajar até os mares distantes da Oceania, em um perigoso desafio, após receber um “telefonema” de seus ancestrais.



Gladiador 2 Quando Lucius ainda era jovem, a imperatriz Lucila o enviou para a costa norte da África, para uma região chamada Numídia que estava – naquela época – fora do alcance do Império Romano. Mais velho, ele vive uma vida relativamente pacífica com a esposa e filhos até que os conquistadores de sua terra natal invadem seu novo lar, sob liderança de um general treinado por Maximus.

Elenco: Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal

Dezembro O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim – 12 de dezembro Elenco: Miranda Otto, Brian Cox, Gaia Wise

Mufasa: O Rei Leão – 19 de dezembro Sinopse oficial não divulgada.



Auto da Compadecida 2 – 25 de dezembro Sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Elenco: Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Taís Araújo