Detran pede que polícia investigue vídeo em que filho de Gusttavo Lima aparece dirigindo

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Waldir Soares de Oliveira, pediu à Polícia Civil do estado que investigue a conduta da modelo Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, após a publicação em que um dos filhos do casal, de 7 anos, aparece dirigindo um automóvel.

O vídeo foi postado nas redes sociais de Andressa e mostram o menor conduzindo o veículo dentro de uma propriedade particular. Ao lado dele está outra criança, que chega a ficar de pé no banco da frente e coloca a cabeça para fora do teto solar. Na legenda, escreveu: “7 ou18?”

Veja o vídeo:

Por meio de nota, o presidente do Detran, que é conhecido como Delegado Waldir, informou que, devido ao fato de o vídeo ter sido gravado dentro de uma área privada, os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização.

“Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares”, diz a nota.