“Achei o Daronco extremamente rigoroso. Não o conhecia assim, pois ele é um árbitro que sabe que a parte física conta. Não acho que foi uma agressão do Veiga. Há um comportamento do jogador do Corinthians para com nosso jogador. E o Veiga dá uma peitada. Foi demasiadamente rigoroso. Tenho que estar atento. Têm acontecido alguns fenômenos em algumas arbitragens, em jogos de algumas equipes que estão me deixando preocupado. Espero que os árbitros sejam coerentes, para que os mesmos lances sejam iguais para todos. Estou achando muito estranho alguns lances que estão acontecendo de forma repetida com algumas equipes”, afirmou o treinador palmeirense.