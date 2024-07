Demanda das grandes empresas por crédito cresce 9,6% no Acre

Em maio, no Brasil, a busca geral dos negócios por recursos financeiros registrou uma queda de -2,9% na variação anual, de acordo com dados do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. O recorte por porte indicou que as grandes companhias tiveram resultado positivo, com alta de 5,8%, assim como as médias (3,4%), apenas as MPEs tiveram baixa (-3,2%).

No Acre, a demanda por crédito nas grandes empresas cresceu 9,6%, 3⁠º maior volume do País, perdendo apenas para Amapá e Rondônia (9,8%).

O Amapá foi o estado que, em maio, teve o maior registro de demanda das empresas por crédito (17,7%), e o Rio Grande do Sul o menor (-15,2%). Os dados revelaram, ainda, queda em todos os setores, cujo “Comércio” teve a mais acentuada do período (-4,2%), seguida por “Indústria” (-3,6%), “Serviços” (1,9%) e “Demais” (1,4%) que contempla empresas do segmento “Primário”, “Financeiro” e do “Terceiro Setor”.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “o comportamento mais homogêneo das médias e grandes é devido uma capacidade melhor de planejamento financeiro e, por isto, apresentam uma evolução menos errática”.