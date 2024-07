Bahia x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (12), o Bahia, impulsionado pela excelente campanha no Brasileirão, enfrentará o Cuiabá, na Arena Fonte Nova. A partida terá início às 16h (de Brasília). O Tricolor de Aço ocupa a quarta posição, com 27 pontos, enquanto o time do Mato Grosso está em décimo sexto, somando 14 pontos. O jogo corresponderá à 17ª rodada.

Onde assistir

O canal Premiere transmitirá ao vivo a partida entre os clubes.

Como chega o Bahia

Tricolor de Aço vem de triunfo contra o Furacão, fora de casa – Foto: Rafael Rodrigues

O time comandado por Rogério Ceni entra em campo com os retornos do zagueiro David Duarte, recuperado de uma gripe, e do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que está regularizado e pronto para estrear. Azevedo, porém, continua em recuperação médica. No ataque, Everaldo estará suspenso, abrindo espaço para Ademir, Rafael Ratão ou Biel começarem o jogo.

Como chega o Cuiabá

Deyverson será relacionado após três meses – Foto: Ascom Dourado

O atacante Deyverson, aliás, volta a ser relacionado após três meses. Todavia, técnico Petit também contará com os retornos de Filipe Augusto, André Luís e Raylan, que voltam de suspensão automática e estão disponíveis como opções. O time ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, portanto, precisa conquistar pontos.

Bahia x Cuiabá

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data e horário: 12/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Rafael Ratão [Biel] [Ademir] e Thaciano. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ: Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Filipe Augusto e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)