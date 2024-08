Copa do Brasil: Flamengo domina Palmeiras no Maracanã e abre boa vantagem nas oitavas

Dominante no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e vai decidir a vaga no Allianz Parque com uma boa vantagem.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, marcados por Pedro e Luiz Araújo, aos 11 e 27 minutos, respectivamente.

Com o resultado, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença em São Paulo que estará classificado às quartas de final. O jogo da volta será na próxima quarta-feira (7), também às 20h (de Brasília).

Substituição forçada que decidiu o jogo

Logo no primeiro tempo, o técnico Tite, do Flamengo, foi obrigado a mexer no time. Everton Cebolinha, que vinha fazendo bom jogo, sentiu lesão e foi substituído por Luiz Araújo, que costuma ser criticado pela torcida.

No entanto, o meia-atacante foi fundamental para a vitória. No primeiro gol, deu assistência na medida para Pedro só desviar de Weverton e abrir o placar.

No segundo, o próprio Luiz Araújo recebeu passe de De La Cruz na velocidade e finalizou cruzado para ampliar o placar. Ele ainda teve a chance de fazer o tereiro, mas parou em Weverton.

Má fase do Palmeiras

Em seu pior momento da temporada, o Palmeiras chega a quatro derrotas nas últimas cinco partidas, três delas consecutivas.

Para piorar, o time foi inoperante no Maracanã: deu apenas duas finalizações, nenhuma delas no gol, contra 17 chutes do Flamengo.