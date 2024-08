Atlético-MG busca empate com o CRB e deixa decisão na Copa do Brasil para Belo Horizonte

O Atlético-MG precisou se superar para não sair derrotado do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado nesta quarta-feira (31). No estádio Rei Pelé, em Maceió, o time comandado pelo técnico Gabriel Milito saiu perdendo por 2 a 0 para o CRB, mas buscou o empate na segunda etapa.

Os gols foram marcados por Willian Formiga e Léo Pereira, para os donos da casa, e Paulinho e Scarpa, para o Galo.

A partida decisiva será disputada em 7 de agosto (quarta), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para despachar o adversário, o Alvinegro terá que vencê-lo por qualquer placar. Caso haja novo empate, a vaga nas quartas será decidida nas penalidades máximas. O jogo está marcado para 19h (de Brasília).

A equipe mineira volta a campo no próximo sábado (3). Pelo Campeonato Brasileiro, encara o Criciúma pela 21ª rodada. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

Mudanças no Galo

Para a partida, o técnico Milito promoveu duas substituições no time. Na vaga do volante Fausto Vera, que já atuou pelo Corinthians no torneio, ele optou por Alan Franco. Outra mudança foi a saída de Rodrigo Battaglia, preservado, para a entrada de Lyanco.

Quase com Arana

Logo aos 3 minutos de bola rolando, Guilherme Arana teve grande chance de abri o placar. O goleiro Matheus Albino saiu e o camisa 13 tentou encobri-lo. A bola, caprichosamente, passou raspando o travessão.

Gol do CRB

Logo na sequência, os donos da casa marcaram. Após cobrança, o lateral Formiga subiu mais que a defesa atleticana e abriu o marcador no Rei Pelé.

Alagoanos ampliam

Aos 6, veio o segundo. Sem tempo para se recuperar do primeiro tento, os mineiros levaram outro. Léo Pereira, de fora da área, chutou forte e estufou a rede.

Bruxa solta

Além da desvantagem no placar, o Galo perdeu seu principal jogador. Aos 13 minutos, Hulk sentiu dor muscular na panturrilha e deixou o gramado. Ele foi substituído pelo chileno Eduardo Vargas.

Inacreditável

Aos 21 minutos, Alan Franco perdeu gol feito. Após falha da defesa dos donos da casa, o equatoriano, de cabeça, desperdiçou chance clara de diminuir o prejuízo.

Gol do Galo

Aos 39 minutos, o mesmo Franco foi protagonista no lance que originou o primeiro tento atleticano. Puxado na área, ele sofreu pênalti, assinalado por Claus. Na cobrança, Paulinho não deu chances a Albino.

Quase empata!

Aos 42, o camisa 10 girou rápido, chutou forte e obrigou o arqueiro do time alagoano a fazer grande defesa, espalmando a bola para escanteio.

Mudanças no intervalo

Para a volta do segundo tempos, os dois treinadores promoveram mudanças. O time da casa voltou com Rômulo no lugar de Caio César; o visitante, por sua vez, foi de Renzo Saravia no lugar de Lyanco. Cabe lembrar que os dois substituídos estavam amarelados.

Quase empata!

Aos 6 minutos, Scarpa fez lindo lançamento na área. Vargas, de cabeça, viu a bola acertar caprichosamente a trave esquerda de Albino.

Empatou!

Dois minutos depois, o empate veio. Num chute, pegando a bola de primeira, Scarpa fez um golaço, balançando a rede no Rei Pelé.

Expulso!

Aos 10 minutos, Willian Formiga recebeu cartão amarelo. Após lance de dividida com Scarpa, o autor do primeiro gol da partida deu cotovelada no atleticano.

Galo intenso

Após empatar o duelo, o Galo foi em busca da virada. Com o adversário com um a menos em campo e visivelmente abatido, os mineiros aumentaram a pressão no setor ofensivo.

Fez, mas não valeu!

Aos 38, o atacante Cadu, acionado na vaga de Paulinho, deixou o dele, após cruzamento de Arana. Porém, durante a jogada, a bola bateu no braço de Eduardo Vargas. Acionado pelo VAR, Raphael Claus reviu o lance e anulou o tento.

CRB-AL 2 x 2 Atlético-MG

CRB-AL

Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Willian Formiga; Falcão (Labandeira), João Pedro, Gegê (Chay) e Caio César (Rômulo); Léo Pereira (Matheus Ribeiro) e Anselmo Ramon (Ryan). Técnico: Daniel Paulista.

Atlético-MG

Everson; Lyanco (Saravia); Bruno Fuchs, Junior Alonso; Otávio, Alan Franco (Matías Zaracho), Gustavo Scarpa (Brahian Palacios); Guilherme Arana; Bernard; Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Willian Formiga, aos 4 minutos do primeiro tempo, e Léo Pereira, aos 6, para o CRB; Paulinho, aos 41minutos, para o Atlético; Scarpa, aos 8 do segundo tempo, para o Galo.

Cartões amarelos: Caio César (CRB); Lyanco, Scarpa (CAM)

Cartão vermelho: Formiga (CRB)

Motivo: 1º jogo das oitavas de final da Copa do Brasil

Data: 31 de julho de 2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus