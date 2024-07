Copa América 2024: com um a menos, Colômbia segura Uruguai e vai à final

O gol que garantiu a classificação Cafetera para a decisão foi marcado por Lerma, ainda na primeira etapa. O camisa 16 recebeu cruzamento de James Rodríguez e subiu sozinho para fazer o único tento da partida.

A final da Copa América acontece na noite do próximo domingo (14). Às 21h (de Brasília), a bola rola no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O jogo

Em um jogo que cumpriu com todas as expectativas, as duas equipes chegaram ao ataque e tiveram boas chances. Luis Díaz de um lado e Darwin Núñez do outro tiveram bons ataques, mas não aproveitaram. O camisa 10 do Uruguai, inclusive, chegou a desperdiçar três oportunidades concretas de forma seguida.

Quem aproveitou foi a Colômbia. Após Núñez perder as chances, a seleção de James Rodíguez passou a dominar o jogo. O camisa 10 cobrou escanteio mortal, Lerma subiu sozinho e abriu o placar aos 38 da primeira etapa.

Quando tudo parecia dar certo para a Colômbia, Daniel Muñoz foi expulso. O lateral-direito deu uma cotovelada em Ugarte e foi expulso ao tomar o segundo amarelo. Mesmo assim, os Cafeteros chegaram outra vez com perigo, quando Díaz quase surpreendeu Rochet.

Com um a mais, o Uruguai voltou para a segunda etapa pressioando em busca do segundo gol. Em um jogo aberto, o time de Marcelo Bielsa chegou a parar na trave esquerda de Vargas, depois de lindo chute de Luisito Suárez. Quem também teve boa chance foi De Arrascaeta, que já nos acréscimos, chutou da entrada da área e viu o goleiro colombiano fazer defesa.