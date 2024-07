Comissão aprova prazo maior para mulher denunciar violência doméstica

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia de 6 para 12 meses o prazo para a mulher vítima de violência doméstica ou familiar apresentar queixa à polícia ou representação criminal.

O texto aprovado, que retorna para análise do Senado, inclui a alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal (CPP) e na Lei Maria da Penha.

MUDANÇAS

Por recomendação do relator, deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), foi aprovado o substitutivo adotado anteriormente pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Esse texto altera a redação original e aproveita duas propostas em tramitação na Câmara -PL 1713/22, do Senado, e PL 590/24, da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA)- que também trata do assunto.

TEMPO NECESSÁRIO

“É uma contribuição desse Parlamento às mulheres que são vítimas de violência. Meu estado, o Espírito Santo, é violento com relação às mulheres, com muitos casos de feminicídio. Então, esse projeto se torna bastante importante”, disse o relator.

Segundo Laura Carneiro, é importante dar à mulher o tempo necessário para ter consciência do caráter danoso das violências cotidianas a que pode estar se expondo em uma relação tóxica. Ela ressaltou que o prazo mais amplo não é prejulgamento, apenas considera as peculiaridades desse tipo de crime.

