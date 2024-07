Polícia Civil do Acre conclui primeiro curso de Inteligência Artificial OSINT para agentes

Neste sábado, 6, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Academia de Polícia (Acadepol), concluiu a primeira edição do curso de recurso de inteligência artificial OSINT (Open Source Intelligence), que significa Inteligência de Fonte Aberta em tradução livre. O curso, com duração de 20 horas/aula, capacitou 38 policiais civis da capital e do interior do estado.

A capacitação teve como foco a extração e o processamento de dados cibernéticos, um projeto desenvolvido pela direção geral da Polícia Civil do Acre em conjunto com a Acadepol. O objetivo é especializar os policiais civis para oferecer um melhor serviço à comunidade, considerando que o mundo atual é cada vez mais tecnológico e requer conhecimento técnico específico para manejar e extrair dados necessários na apuração de infrações criminais, que estão em constante evolução no campo virtual.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, destacou a importância do curso. “A capacitação dos nossos policiais em técnicas avançadas de inteligência artificial e cibernética é categórica para garantir a segurança e a eficácia das nossas operações. Este curso representa um passo significativo na modernização e aprimoramento das nossas habilidades investigativas, permitindo-nos combater de forma mais eficaz as infrações no campo virtual”, disse.

Para o diretor da Acadepol, Dr. Fabrizzio Sobreira, o objetivo dessa capacitação é fornecer aos policiais as ferramentas e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios do mundo digital. “Com a crescente incidência de crimes cibernéticos, é essencial que nossa força policial esteja preparada para lidar com essas novas formas de criminalidade de maneira eficiente e eficaz”, enfatizou.

A Polícia Civil do Acre continuará investindo na formação e especialização de seus policiais para enfrentar os desafios impostos pela evolução tecnológica e assegurar uma atuação cada vez mais eficiente no combate ao crime.

Por Ascom/PCAC