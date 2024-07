Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (29), uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. O acidente envolveu uma motocicleta modelo Factor, de cor azul, conduzida por Bruna Emilly Pessoa da Silva, de 27 anos, e um veículo Gol que trafegava pela Rua Rio de Janeiro no sentido bairro/centro.

Segundo o motorista do carro, a motociclista teria atravessado o cruzamento de forma inesperada, resultando em uma colisão violenta. Com o impacto, Bruna foi arremessada ao solo. O condutor do carro acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Bruna foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação. A vítima apresentava dor na cabeça e cervical, além de um corte nos lábios. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) não foi acionado para a ocorrência.