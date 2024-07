Colisão entre caminhonete e bicicleta mata trabalhador

Uma colisão entre uma caminhonete e uma bicicleta tirou a vida do vendedor de geladinho Elizeu da Silva Pedrosa, de 33 anos, na tarde desta quarta-feira, 10, na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Elizeu estava trabalhando, trafegando em uma bicicleta no sentido Senador Guiomard – Rio Branco, quando, ao tentar atravessar a rodovia, foi atropelado pelo motorista de uma caminhonete modelo Amarok, de cor prata, placa QLV-0406, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, Elizeu foi arremessado ao asfalto, sofrendo múltiplas fraturas pelo corpo e um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Elizeu, que já se encontrava morto.

A área foi isolada por Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Elizeu foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O motorista da caminhonete foi levado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para prestar esclarecimentos e foi liberado posteriormente.